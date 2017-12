EUA proíbem entrevista em espanhol durante a Copa Um fato inusitado aconteceu na coletiva de imprensa após o treino desta segunda-feira da seleção dos Estados Unidos. O chefe de comunicação da equipe, Jim Moorhouse, proibiu o atacante Donovan de responder uma pergunta em espanhol, idioma que o jogador fala com fluência. Para Moorhouse, a medida foi tomada para agilizar as entrevistas. "Fizemos esta escolha porque o tempo é a essência", disse o funcionário, que usou como argumento o fato de que as línguas espanhola e alemã estavam sendo muito usadas durante as coletivas. "Queremos assegurar de que todas as questões sejam em inglês", completou. Donovan, inclusive, chegou a demonstrar irritação durante a insistência de fazer perguntas apenas em inglês. Ele fez questão de elogiar um dos jornalistas presentes no evento após ter sido abordado no idioma utilizado nos EUA.