EUA treinam em São Paulo sob forte esquema de segurança

SÃO PAULO - A seleção dos Estados Unidos chegou na última segunda-feira ao Brasil para um período de dez dias de treinos no CT do São Paulo, na Barra Funda. Para a primeira atividade, nesta terça-feira, os 26 jogadores comandados pelo técnico alemão Jurgen Klinsmann chegaram ao local de treino sob forte esquema de segurança, com direito a escolta da Polícia Federal, bombeiros e até de um helicóptero.

A delegação é formada praticamente apenas por atletas que atuam no próprio país, na Major League Socccer (MLS) - um deles atua na Noruega. O mais famoso do elenco é o atacante London Donovan, que jogou as três últimas Copas do Mundo e é o maior artilheiro da história da seleção do país, com 57 gols marcados.

O grupo chegou por volta das 23h de segunda-feira em São Paulo após atrasos no voo que saiu de Los Angeles, por problemas com o mau tempo. Por isso, a primeira atividade no Brasil foi remarcada da manhã para a tarde desta terça-feira.

O treino foi acompanhado de perto por homens armados da polícia federal. Na entrada do CT, uma viatura do polícia militar vigiava a entrada. No ar, um helicóptero sobrevoou a área. A comissão técnica decidiu realizar o período de treinos no País da Copa de 2014 para já se aclimatar à sede e ao CT que os Estados Unidos vão utilizar durante o Mundial.

A equipe está no Grupo G, ao lado de Alemanha, Portugal e Gana. Na próxima quinta-feira a seleção vai fazer um jogo-treino contra o São Paulo, no CT da Barra Funda.