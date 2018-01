EUA vencem Argentina no Mundial Sub-20 Os Estados Unidos protagonizaram neste sábado a primeira zebra do Mundial Sub-20. Os norte-americanos derrotaram a Argentina, uma das favoritas ao título, por 1 a 0, na estréia pelo Grupo D, em Enschede, na Holanda. O gol foi marcado por Chad Barrett aos 37 minutos do primeiro tempo. Em Doetinchem, outra favorita não decepcionou na primeira partida. Sem dificuldades, a Espanha venceu Marrocos por 3 a 1, pelo Grupo C. Llorente, Molinero e Silva anotaram para os espanhóis. Doulyazal, de pênalti, diminuiu para os marroquinos. Pelo Grupo B, em Utrecht, a China ganhou da Turquia por 2 a 1. Os gols chineses foram marcados por Wangsong e Zhao. Os turcos fizeram com Gulec.