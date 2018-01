EUA vencem e lideram com folga Os Estados Unidos venceram a Costa Rica por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, e abriram uma vantagem de cinco pontos na liderança do hexagonal final das eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe para a Copa do Mundo de 2002. Com o gol de Josh Wolff aos 25 minutos do segundo tempo, os norte-americanos garantiram seu nono ponto, contra quatro de Costa Rica, México e Jamaica. Os mexicanos empataram por 1 a 1 com Trinidad & Tobago, mesmo placar de Jamaica e Honduras. Os três primeiros se classificarão para a Copa.