EUA vencem mais uma nas eliminatórias A seleção dos Estados Unidos venceu Trinidad e Tobago por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, e continua sua trajetória rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2002. Os norte-americanos abriram o placar logo aos dois minutos, com um gol do atacante Razov. Stewart aumentou aos 20. Com cinco jogos disputados no hexagonal final das eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe, os Estados Unidos lideram com 13 pontos. Os adversários de hoje são os lanternas, com apenas um ponto. A diferença para o vice-líder poderá chegar a cinco pontos, dependendo dos outros resultados da rodada: Costa Rica x Jamaica e Honduras e México.