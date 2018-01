EUA vencem na estréia do Mundial feminino Atual campeã, a seleção norte-americana estreou com vitória no Mundial Feminino de Futebol, disputado no próprio Estados Unidos. Jogando em Washington, neste domingo, a equipe ganhou da Suécia por 3 a 1. Os EUA lideram o grupo A, ao lado da Coréia do Norte, que derrotou a Nigéria por 3 a 0.