EUA vencem Noruega no futebol feminino O time dos Estados Unidos garantiu vaga nas semifinais do Mundial de Futebol Feminino, nesta quarta-feira à noite, ao derrotar, por 1 a 0, a Noruega. O gol foi marcado por Abby Wambach aos 24 minutos do primeiro tempo. O próximo adversário das norte-americanas sai do confronto entre Alemanha x Rússia, nesta quinta-feira.