Euforia da torcida deixa Palmeiras ansioso Não está fácil para os jogadores do Palmeiras conviverem com a empolgação da torcida. A venda antecipada de quase 22 mil ingressos para o jogo contra o Sport, sábado, no Palestra Itália, contagiou o elenco, que se esforça para medir as palavras e não cantar vitória antes da hora. Se vencer, o time palmeirense estará matematicamente classificado para o quadrangular final da Série B do Brasileiro. "Não podemos esquecer que se não jogarmos futebol não vai dar para vencer", alertou Vágner Love. "Mas esse clima é contagiante. Eu trabalho a ansiedade positivamente. Fico com mais vontade de entrar em campo e definir logo a partida. A chance de me dispersar em campo diminui." O técnico Jair Picerni levou o grupo para a concentração já na noite desta quinta-feira. Na sexta, os jogadores deixarão o hotel apenas para treinar pela manhã. Apesar da importância do confronto, todos sabem que o time terá ainda duas chances para conseguir a classificação - na terça-feira contra o Brasiliense, em Taguatinga, e no outro fim de semana, diante do Santa Cruz, no Palestra. "Por isso, temos que pensar passo a passo. Não adianta nada a gente sonhar com a última fase e se esquecer que o Sport virá a São Paulo jogar a partida de sua vida. Afinal, se perder, ficará ainda mais distante da vaga", lembrou Vágner Love.