Euforia da torcida é arma do Marília Estreante no Campeonato Paulista da Série A1, o Marília vive clima de festa. E o time espera aproveitar o entusiasmo da torcida para ganhar do Corinthians, neste sábado, às 18 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. Dos 15.15 0 ingressos postos à venda, 90% já foi vendido até a tarde desta sexta-feira. A euforia contagiou os dirigentes do clube. O mais animado é o presidente Beto Mayo. "A gente espera uma boa procura, mas a torcida levou quase todos ingressos embora", afirmou. Enquanto isso, o técnico Roberval Davino espera surpreender o Corinthians dentro de campo. Ele prepara uma marcação especial no setor esquerdo do ataque corintiano, de onde, segundo ele, saem as melhores jogadas do time. "Vamos ter uma atenção especial no lado esquerdo deles, onde o Kléber e o Gil armam ótimas jogadas", disse Roberval Davino. A dúvida do treinador fica no meio-de-campo, já que Tim sente dores na coxa direita e ainda é dúvida. Caso não jogue, Marquinhos Paraná entra em seu lugar.