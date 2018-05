Euforia e desespero tomam conta dos torcedores no Rio

O Rio de Janeiro voltou a ser o principal centro das atenções do futebol brasileiro. Pelo menos neste fim de semana. Pela cidade, sentimentos de euforia e desespero estampam o rosto de torcedores de todos os cantos do Brasil. De um lado, o Flamengo briga pelo hexacampeonato. Do outro, Fluminense e Botafogo lutam contra a amargura da Série B.

O Vasco, campeão da Série B, viveu um ano de reestruturação, que culminou com o retorno à elite e o sorriso no rosto de seu torcedor. Botafogo e Fluminense jogam tudo neste domingo para não passar por essa experiência por mais uma vez. O time da estrela solitária recebe o Palmeiras. O tricolor das Laranjeiras joga fora contra o Coritiba.

Na parte superior da tabela está o torcedor flamenguista. A camisa rubro-negra pode ser vista em cada canto do Rio. Há 17 anos, o clube não ganha o Brasileirão. E para se tornar campeão neste domingo, o time precisa vencer o Grêmio no Maracanã - o rival gaúcho jogará com boa parte dos reservas.

Não há mais ingressos para o jogo do Flamengo - os torcedores sofreram para conseguir as últimas entradas, e tiveram de enfrentar longas filas e brigas com a polícia. E apoio das arquibancadas é o que não faltará para o time do técnico Andrade - o Flamengo tem a segunda melhor média de público, atrás apenas do Atlético-MG.

Neste sábado, o Aeroporto Santos Domund esteve repleto de torcedores - grupos de Manaus, Cuiabá e São Paulo agitavam o ambiente com bandeiras e cantos.

Além do torcedor flamenguista, os palmeirenses também viverão um dia especial neste domingo no Engenhão. Se vencer, o clube pode até se tornar campeão - precisa de derrota flamenguista e empate do Inter. Já uma derrota pode deixar o alviverde paulista fora até da Copa Libertadores em 2010.

O domingo de futebol no Rio de Janeiro promete ser um teste para cardíaco. O duelo entre Flamengo e Grêmio acontece às 17 horas - acompanhe todos os detalhes pelo estadao.com.br. Botafogo e Palmeiras, e Coritiba x Fluminense, no Couto Pereira, também jogam no mesmo horário.

Polícia do Rio prende quadrilha acusada de desviar ingressos

Grêmio viaja ao Rio para encarar o Fla sem 7 titulares