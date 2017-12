Eufóricos, palmeirenses vibram com acesso Euforia, desabafo e alívio. Os jogadores do Palmeiras demonstraram o quanto desejavam subir para a Primeira Divisão. Abraçados formaram uma roda para rezar em agradecimento. Só que antes, Jair Picerni não se agüentou e deu uma cambalhota entre os atletas que comandou na campanha histórica. "Em todos os lugares que íamos, os jogadores dos times adversários falavam que iam nos detonar. Mas conseguimos subir e calamos a boca de todos. Eu fiz o gol que serviu para retribuir um pouco de todo o amor que os palmeirenses sempre me deram sem eu ter conseguido um título. Está aí a retribuição", dizia, chorando, Magrão. "Eu joguei com a mesma camisa que usei contra o Santa Cruz no início dos quadrangulares decisivos. Sabia que com ela faria o meu gol", revelava o volante. "Os palmeirenses agora podem parar de sentir vergonha na rua. Estamos de novo para o lugar onde nunca deveríamos ter saído: o clube está de novo entre os melhores do Brasil", comemorava Edmílson. "Nós mostramos personalidade demais para enfrentar tanta pressão. Fomos campeões ganhando fora de casa. Esse não é um time qualquer. Entramos para a história", resumia Lúcio. O treinador Jair Picerni procurava era o mais frio possível no gramado de Garanhuns: "O título significa um trabalho bem feito, planejado. Quando se tem organização se consegue o retorno. Na minha vida não vai mudar nada. O Jair Picerni é o mesmo, normal." Marcos que foi perseguido pela torcida de Garanhuns destacava a força de vontade palmeirense: "Nós não desistimos nunca. Fizemos de todas as partidas, o jogo das nossas vidas. Tivemos honestidade de subir dentro do campo. Ao contrário de outros clubes que não tiveram vergonha na cara."