Euller assina sexta com o Fluminense O atacante Euller é o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2004. O jogador já acertou verbalmente com o clube e assina contrato na sexta-feira. Além dele, o craque Romário já garantiu sua permanência no Tricolor por mais um ano. Agora, a diretoria busca outros nomes para melhorar o elenco. O lateral-esquerdo Juan, do Arsenal, e o lateral-direito Leonardo Moura, do São Paulo, interessam. "São dois bons jogadores e já tivemos um primeiro contato. Vamos ver se é possível trazê-los", afirmou Celso Barros, presidente da empresa que patrocina o Fluminense. Ele, inclusive, deve ser anunciado na primeira semana de janeiro como o novo vice-presidente de Futebol do clube.