Euller continua fora do time do Vasco O atacante Euller só retornará ao time titular do Vasco quando estiver totalmente recuperado da contusão nos dois pés. Ele havia dito que enfrentaria o Etti Jundiaí, sábado, pelo Torneio Rio-São Paulo, mesmo estando com dores. Mas os médicos do clube temem que a lesão se agrave caso o atleta jogue contra a equipe paulista. O jogador não participou do coletivo desta quinta-feira e a dupla de ataque será formada por Romário e Donizete. Com o ataque definido, o técnico Evaristo de Macedo ainda tem duas dúvidas na escalação da equipe para a partida contra o Etti. Ele não sabe se poderá contar com os volantes Jamir e Donizete Oliveira, ambos gripados. Haroldo e Bóvio são os prováveis substitutos. A boa notícia ficou por conta do zagueiro João Carlos, que se recuperou de contusão e tem o retorno garantido.