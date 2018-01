Euller desfalca o Vasco domingo O atacante Euller vai desfalcar o Vasco, contra o Palmeiras, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. Durante o treino de hoje, o jogador sentiu dores nos dois pés. . Examinado pelos médicos do clube, ficou constatado que o atacante estava com uma inflamação na planta dos dois pés, além de um estiramento entre esses dedos. A previsão é a de que ele se recupere em uma semana. O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, ainda não decidiu quem será seu substituto. Souza, Ely Tadheu e Donizete disputam a vaga no ataque vascaíno. Ao sair de São Januário, Donizete afirmou que ainda não havia sido comunicado pelo treinador se atuaria ou não. Apesar de não ter Euller, os torcedores vascaínos vão poder ver em campo o artilheiro Romário. O jogador tem sua chegada ao Brasil prevista para amanhã, depois de permanecer cinco dias no Holanda resolvendo problemas com o fisco local. Os volantes Jamir e Ricardo Bóvio estão recuperados de contusão e podem reaparecer na equipe vascaína. Para adiar a partida, que havia sido antecipada para sábado, o clube carioca alegou que para solicitar o policiamento, o pedido precisa ser feito com 48 horas de antecedência. Quando o Vasco foi avisado da antecipação, já não havia mais tempo hábil para solicitar a segurança à Polícia Militar. O Vasco alegou também que amanhã, a equipe tem uma partida pelo Campeonato Carioca, contra o Madureira, e por isso não poderia jogar com o Palmeiras, já que teria dois jogos no mesmo horário.