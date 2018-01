Euller deve desfalcar Vasco outra vez Os médicos do Vasco da Gama estão pessimistas quanto a recuperação do atacante Euller para a partida de sábado, contra o Etti Jundiaí, na quinta rodada do Torneio Rio-SP. O jogador, que sente uma lesão muscular no pé esquerdo, esteve nesta terça-feira em São Januário, onde vem se submetendo a um tratamento intensivo. "Vou continuar trabalhando com o objetivo de estar em campo sábado para ajudar o Vasco", afirmou o Euller. Apesar do otimismo do jogador, segundo os médicos do clube, ele "dificilmente" terá condições de enfrentar o time paulista. Caso o atacante não possa atuar, o técnico Evaristo de Macedo já decidiu seu substituto: Donizete. Donizete tem se mostrado animado com a confiança que o treinador tem depositado nele. "Corri e lutei muito no jogo contra o Palmeiras. Fui elogiado pelos meus companheiros e só faltou marcar um gol", afirmou o atleta. "Tenho certeza de que se tiver uma outra chance meu rendimento será melhor." O atacante Romário evitou hoje dar declarações à imprensa sobre qualquer tipo de assunto. O artilheiro pediu desculpas e prometeu falar hoje e atender a todos os repórteres. Ele treinou normalmente com o elenco, dando ênfase ao aprimoramento das finalizações.