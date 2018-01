Euller deverá desfalcar o Vasco O atacante Euller torceu o tornozelo direito no treino coletivo de hoje à tarde, em São Januário, e pode ficar de fora da partida do Vasco contra o Boca Juniors, da Argentina, neste domingo, pela segunda rodada da Copa Mercosul. A contusão - que vem se tornando freqüente para o jogador nos últimos meses - pode inviabilizar inclusive uma eventual convocação para a seleção brasileira. O técnico Luiz Felipe Scolari deverá anunciar na próxima terça-feira a lista dos jogadores que atuam no Brasil, para o amistoso do dia 9 de agosto, contra o Panamá, em Curitiba e, para a partida contra o Paraguai, dia 15, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Porto Alegre. Euller seria um dos nomes certos na convocação. Caso não tenha condições de jogar, o técnico Joel Santana deverá improvisar Pedrinho no ataque e escalar Botti no meio-campo.