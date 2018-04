Euller diz que quer ficar no Vasco O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, criticou as condições do local onde o time está fazendo a pré-temporada, na cidade de Bom Jardim, na região Serrana. Ele reclamou das dimensões do campo, comparando com o de São Januário. Evaristo comandou o primeiro coletivo visando a estréia no Rio-São Paulo, no dia 20, contra a Ponte Preta. O atacante Euller não se apresentou porque ainda não recebeu os atrasados e não renovou o contrato. O jogador disse não ter proposta de outro clube e deseja permanecer no Vasco. A diretoria informou que acha injusto o jogador receber antes do demais atletas. Com isso, todo o elenco receberá junto e, quando isso acontecer, Euller assinará contrato por mais seis meses. O clube espera resolver esta situação com o dinheiro que receberá da Roma no caso Felipe, um total de US$ 2 milhões.