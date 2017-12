Euller e Rincón na mira do Cruzeiro Os dirigentes do Cruzeiro passaram o dia, nesta terça-feira, reunidos e mantendo contatos telefônicos com empresários e procuradores de diversos jogadores, em busca de reforços para a equipe que, sob o comando de Paulo Cézar Carpegiani, faz sua estréia na Copa dos Campeões, dia 23, contra o São Raimundo, em João Pessoa (PR). Nos bastidores da Toca da Raposa, os nomes mais comentados eram os do ponta Euller, do Vasco, e do meia Fred Rincón, do Santos. Segundo o vice-presidente do clube mineiro, Alvimar Perrella de Oliveira Costa, embora ainda não haja nada de oficial, o Cruzeiro está otimista em relação a estas negociações. Euller e Rincón poderiam deixar seus clubes em razão de problemas financeiros, como salários atrasados e outros créditos a receber. E o time de Belo Horizonte, capitalizado com as vendas dos passes de Geovanni para o Barcelona, por US$ 18 milhões, e do ex-junior Maxwell para o Ajax, por US$ 3 milhões, ofereceria a eles a garantia de pagamentos em dia. Também havia especulações sobre as possíveis contratações dos flamenguistas Petkovic e Reinaldo - atacante que era titular do Rubronegro, quando dirigido por Carpegiani -, mas, assim como nos casos de Rincón e Euller, as conversas eram extra-oficiais. O meia Fabrício, do América Mineiro e destaque da equipe na conquista do Campeonato Estadual, este ano, é outro jogador que interessa ao Cruzeiro. O time celeste fez proposta pelo passe, mas bem abaixo dos US$ 4 milhões pedidos pelos dirigentes americanos. O Cruzeiro deve anunciar seus reforços até a quinta-feira.