Euller está recuperado da contusão O atacante Euller está praticamente recuperado da contusão no músculo anterior da coxa esquerda. Apesar de não ter participado do coletivo desta quinta-feira, o jogador garantiu que deverá estar em campo contra o Cabofriense, no sábado, pela última rodada do Campeonato Carioca. Euller afirmou que a convocação para a seleção brasileira aconteceu na melhor fase de sua carreira. "Estou em uma fase de aliar a técnica e a maturidade. Vou me esforçar ao máximo para ser titular", festejou, sem saber que Leão já definiu a equipe e ele está na reserva. A novidade do coletivo foi a presença do atacante Romário. O jogador provou que já está recuperado da contusão muscular e mostrou boa condição física.