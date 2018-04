Euller fica no Vasco graças a Romário O atacante Euller, do Vasco, assinou sua renovação de contrato nesta segunda-feira, por mais seis meses. O jogador frisou que o artilheiro Romário foi fundamental para sua permanência no clube. "Ele teve total participação para que eu ficasse no Vasco", disse o atleta. " Embora a situação contratual de Euller tenha demorado a ser resolvida, o atleta nunca escondeu o desejo de ficar no clube vascaíno. "Essa situação se arrastava desde o ano passado. Apesar da demora em acertar nunca escondi que minha vontade era permanecer no Rio e, de preferência, no Vasco", disse. O atleta já treinou nesta segunda-feira e deve jogar na segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo.