Euller já opina nas negociações do Flu O atacante Euller, primeiro reforço contratado pela diretoria do Fluminense para a temporada 2004, disse nesta terça-feira que apóia a contratação de apenas um dos outros dois grandes jogadores pretendidos pelos dirigentes tricolores: ou Marcelinho Carioca ou Ramon. Para o atleta, ambos têm características semelhantes. "O Fluminense poderia investir em outras posições em que tem certa carência. Acho que somente um deles já seria suficiente", afirmou Euller. O jogador confirmou que se apresenta nesta quarta-feira com o demais integrantes do elenco. Com relação à contratação de Marcelinho, o caso continua indefinido. Ele ainda não se pronunciou sobre a proposta do Tricolor.