Euller não deve continuar no Vasco O procurador do atacante Euller, do Vasco, o ex-jogador Alemão, revelou nesta sexta-feira que o atleta está tendo que vender seus bens para poder garantir o sustendo da sua família. Ele disse que o clube não paga os salários do jogador há alguns meses. "A situação do Euller é muito complicada. Ele saiu do Vasco e aceitou voltar porque gosta do clube, mas os dirigentes não souberam reconhecer essa dedicação", afirmou Alemão. O procurador disse não descartar a possibilidade de acordo entre as partes, porém acha muito difícil. "O Euller tem poucas chances de permanecer no Vasco. Ele tem propostas de outras equipes", disse Alemão. Ele negou que algum clube do Rio o tenha procurado.