Euller não joga e Romário é dúvida Sem o atacante Euller, o Vasco estréia no Octogonal decisivo do Campeonato Estadual, contra o Bangu, neste, às 16h, em São Januário. Outro provável desfalque na equipe vascaína é o artilheiro Romário, que ainda se recupera de uma contusão muscular na coxa direita e deve ser poupado. Euller está com uma lombalgia e, mesmo recuperado, não deve atuar mais pelo Vasco, porque seu passe está sendo negociado com o futebol japonês. O técnico Evaristo de Macedo escalou Gomes para a vaga no ataque vascaíno. Já a situação de Romário ainda está sendo avaliada pelos médicos do clube. E, se o jogador não for liberado para atuar, o meia Léo Lima vai ser improvisado no setor ofensivo do Vasco. A boa notícia para Macedo é o retorno do meia Felipe. O jogador, que vem sendo o responsável pela criação da maioria das jogadas do Vasco, volta ao time, depois de se recusar a participar das últimas partidas do segundo turno do Estadual. O atleta argumentou que os confrontos "não tinham nenhum valor", por causa da classificação garantida do Vasco para o Octogonal.