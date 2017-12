Euller poderá continuar no Vasco Como nenhum clube está disposto a pagar o alto salário que pediu, o atacante Euller deverá permanecer no Vasco na próxima temporada. "Estamos conversando com alguns clubes, mas não conseguimos chegar a um acordo", disse o procurador do atleta, o ex-jogador Alemão. O agente considera a atual crise do futebol brasileiro a responsável pela falta de clubes interessados em ter Euller. "Existe uma crise rondando o futebol brasileiro, mas o Euller é um jogador que produz e tem de ser valorizado."