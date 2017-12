Euller reforça Vasco contra o Santos A volta do atacante Euller é a novidade e a esperança para que o time do Vasco volte a vencer neste sábado, diante do Santos, pela 13ª rodada do Torneio Rio-São Paulo, às 16 horas, em São Januário. Nos últimos quatro jogos, a equipe carioca foi derrotada e empatou por duas vezes. O volante Jamir, recuperado de contusão, tem seu retorno confirmado. Euller se recuperou de dores no pé esquerdo e foi liberado pelos médicos para atuar. O jogador disse estar motivado, principalmente, porque ainda tem a esperança de ser convocado para a seleção brasileira. Um dos principais beneficiados com o retorno de Euller é o artilheiro Romário. Juntos, os dois foram os principais responsáveis pelos gols do Vasco neste ano. Em busca por uma vaga na seleção e sem marcar há dois jogos, o Baixinho tem no companheiro de ataque uma de suas principais armas para conquistar o objetivo. A seqüência de resultados ruins está preocupando os jogadores, que tentam achar uma explicação para a fase. Romário reclamou o elevado número de passes errados e a dificuldade de a bola chegar ao ataque. Já o meia Felipe criticou a apatia da equipe. Em quinto lugar, com 20 pontos, uma nova derrota pode eliminar o Vasco da briga por uma das vagas à próxima fase. "Esse jogo vai ser decisivo para nossas pretensões na competição. Precisamos vencer de qualquer maneira", disse o técnico vascaíno Evaristo de Macedo.