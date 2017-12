Euller sabe amanhã se joga domingo O atacante Euller voltou hoje aos treinos e realizou exercícios físicos. O jogador, porém, não sabe se poderá jogar o clássico de domingo, contra o Fluminense, pelo Torneio Rio-São Paulo porque ainda sente dores no pé esquerdo. O fisioterapeuta do Vasco, Fábio Marcelo, disse que o jogador tem 60% de chances de atuar na partida, mas a decisão final será tomada após o treino de amanhã. "Se nada de anormal acontecer, o Euller joga", afirmou Fábio. Ele lembrou que a contusão no pé esquerdo de Euller foi tão grave que ele mal conseguia pisar no chão. "O trabalho foi primeiro colocá-lo em atividade em um piso mais fofo para depois passar ao campo", revelou.