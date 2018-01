Euller se contunde e desfalca Vasco O atacante Euller se contundiu no treino realizado na manhã desta terça-feira à tarde, em São Januário, e será desfalque para o jogo de quinta-feira, contra o Universidad Católica, do Chile, pela Copa Mercosul, na qual o clube se encontra em situação preocupante. O jogador ficará afastado dos gramados por duas semanas. Com apenas um ponto em três jogos, o Vasco ocupa a última posição no Grupo A e está ameaçado de não se classificar para a próxima fase. Nos últimos meses, Euller vem sofrendo seguidas contusões, o que acaba o impossibilitando de ter uma seqüência nos jogos do Vasco e, conseqüentemente, da seleção brasileira. Caso o atacante Romário retorne à equipe, Bebeto deverá jogar ao seu lado e reeditarão a dupla de ataque que conquistou o tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994. Isto só acontecerá no fim de semana, quando o time jogará pelo Campeonato Brasileiro, já que Bebeto não está inscrito na Mercosul.