Euller volta ao Vasco neste sábado Recuperado de estiramento muscular na coxa direita que o afastou da seleção brasileira e do Vasco, o atacante Euller retorna à equipe para o confronto contra o Deportivo Táchira, pela Taça Libertadores da América, às 18 horas deste sábado, em São Januário. Sem atuar há 19 dias, o jogador se mostrou confiante e entusiasmado para retornar. Por já estar classificado para a próxima fase da competição, o técnico do Vasco, Joel Santana, optou por escalar um time misto. Além de Euller, dos jogadores titulares somente atuam o goleiro Hélton, o meia Paulo Miranda e o atacante Romário. Invicto na competição e com 12 pontos em quatro jogos, um empate assegura ao Vasco a primeira colocação do Grupo 6. A equipe carioca lidera com três pontos de vantagem sobre o Peñarol, a quem vai enfrentar na última rodada. Os vascaínos realizaram uma partida a menos que os uruguaios. Apesar da decisão de escalar um time misto, Joel teria alguns problemas para armar a equipe com todos os titulares, pois alguns estão contundidos. O zagueiro Alexandre Torres, o volante Nasa, além do meia Jorginho, ainda estão sem condições de atuar.