Eurico abre o jogo e dispara críticas Desta vez, o vilão é outro. Eurico Miranda, o presidente do Vasco, garante que não tem nada a ver com a tentativa de paralisação do Campeonato Brasileiro. Na entrevista por telefone, dada ontem à tarde, ele diz que Ricardo Teixeira, presidente da CBF, foi quem tentou levar os grandes clubes brasileiros a um confronto com o ministro Agnelo Queiroz, que Eurico cobre de elogios. A seguir, trechos da entrevista. Leia mais no Jornal da Tarde