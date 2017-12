Eurico acusa árbitros de roubarem o Vasco O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse nesta quinta-feira que seu clube vem sendo prejudicado pelos árbitros no Campeonato Brasileiro. A mais nova reclamação do dirigente diz respeito ao jogo da última quarta-feira, contra o Corinthians. No primeiro tempo, segundo ele, o lateral-direito Russo teria sofrido um pênalti não assinalado pelo juiz Alício Pena Júnior. "O Vasco está sendo roubado constantemente no Brasileiro. É um roubo coletivo e não um fato isolado. Vou ficar alerta daqui pra frente", afirmou Eurico. Segundo ele, o time vascaíno teria deixado de ganhar 13 pontos na competição por causa destes erros. Em meio às acusações contra os árbitros, o Vasco completou 105 anos nesta quinta-feira. Para comemorar a data, o clube lança uma nova camisa. Estão de volta a gola olímpica e a faixa diagonal nas costas, abolida na década de 80. A estréia no uniforme será domingo, na partida contra o São Paulo.