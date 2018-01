Eurico: Álvaro Dias elogia STF O presidente da CPI do Futebol, senador Álvaro Dias (PSDB- PR), elogiou a solicitação feita pelo ministro Sydney Sanches, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Polícia Federal investigue denúncias da CPI contra o deputado Eurico Miranda (PPB-RJ). Segundo Dias, a decisão do STF "significa que a comissão está trabalhando corretamente". A partir das investigações, a Polícia Federal poderá formular um processo e encaminhá-lo ao STF, indicando se Eurico Miranda cometeu crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas.