Eurico ataca senadores da CPI Depois do relatório da CPI do Futebol, no Senado, pedir seu indiciamento, o presidente do Vasco, o deputado federal Eurico Miranda (PPB-RJ), resolveu atacar os senadores Álvaro Dias e Geraldo Althoff, respectivamente, presidente e relator da comissão. Em comunicado no site oficial do clube, o dirigente acusou os dois parlamentares de usarem a CPI para conseguir votos em futuras candidaturas. Enquanto o elenco vascaíno está em férias, a diretoria do clube já faz o planejamento para a próxima temporada. Nos próximos dias, deverá haver dispensas no clube.