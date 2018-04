Eurico ataca TJD-RJ e diz que julgamento de Guerrero não foi imparcial O presidente do Vasco, Eurico Miranda, atacou o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro nesta sexta-feira. O dirigente não poupou críticas ao órgão em razão da absolvição de Paolo Guerrero na terça-feira. No mesmo dia, o Tribunal puniu o zagueiro Rodrigo, do Vasco, justamente por confusão com o atacante do Flamengo no clássico disputado em Brasília, no fim de março.