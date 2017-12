Eurico condenado por insultar oficial O presidente do Vasco, Eurico Miranda, sofreu mais um revés na Justiça e foi condenado a pagar 150 salários-mínimos (R$ 27 mil) à Associação dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado do Rio de Janeiro (Aoja). O oficial James Domingos Vaz acusa o dirigente de tê-lo desacatado, no dia 13 de outubro de 1999, quando foi ao Estádio de São Januário assegurar a entrada dos jornalistas, que trabalhariam na cobertura do confronto entre a equipe carioca e o Gama, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo Vaz, sua atitude de processar o dirigente foi motivada pelos vários insultos proferidos por Eurico a sua pessoa e aos oficiais de justiça. Vaz somente conseguiu cumprir a determinação judicial depois de recorrer ao auxílio policial para a entrada dos profissionais no estádio. Na ocasião, o presidente do Vasco se recusava a revogar sua ordem de não deixar os profissionais entrarem em São Januário. Para ser indenizado por Eurico, Vaz procurou a Aoja, que entrou com um processo na 34ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, em 26 de outubro de 1999, e, na sexta-feira, obteve sentença favorável concedida pelo juiz Marcos Alcino de Azevedo Torres. O presidente do Vasco ainda pode recorrer da decisão. "Estou satisfeito. Foi mais uma pancada que ele levou", festejou Vaz, que é botafoguense, tem 42 anos e há 20 trabalha como oficial de justiça. Ele frisou que o dinheiro ficará com a Aoja. Acordo - Eurico tem prevista para esta quarta-feira sua chegada de Miami, nos Estados Unidos. O dirigente viajou, no domingo, para se encontrar com diretores do grupo esportivo Nova Media, que adquiriu o controle acionário da Vasco da Gama Licenciamentos (VGL). A VGL entrou na Justiça contra o Vasco acusando o clube de lhe dever R$ 74 milhões. A equipe carioca já conseguiu uma decisão judicial que condena a VGL a lhe pagar US$ 12 milhões. A esperança de Eurico é a de que com essa viagem consiga resolver o impasse e, com isso, livrar o clube do atual caos financeiro. Outro problema que Eurico terá de resolver ao voltar ao Brasil é o da participação do Vasco no Torneio Rio-São Paulo, em 2002. O clube enviou na segunda-feira um comunicado à Liga Rio-São Paulo solicitando que todos aguardassem a chegada do dirigente, antes de o Vasco se pronunciar definitivamente sobre a questão.