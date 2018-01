Eurico confia totalmente no Vasco A comissão técnica do Vasco espera contar com três reforços até o início do Campeonato Brasileiro, no dia 23 de abril: um zagueiro, um meia e um atacante. Mas pelas declarações do presidente Eurico Miranda, o elenco somente vai ser reforçado se aparecer "uma oportunidade viável, que não estoure o orçamento do clube de São Januário". O discurso do dirigente é de otimismo e de plena confiança na qualidade técnica do atual grupo vascaíno, eliminado precocemente da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. "O Vasco tem time para jogar de igual para igual com qualquer um. Pode ser campeão brasileiro. Depende apenas de seu rendimento, não vejo nada que me assuste nos adversários", declarou Eurico Miranda. "O Vasco vai fazer 20 partidas em São Januário no Nacional e deve ganhar todas. Já tem 70% do caminho andado". Copa do Brasil - O zagueiro Fabiano se recuperou de contusão e vai atuar ao lado de Gomes no confronto de ida pela Copa do Brasil, contra o Baraúnas, em Mossoró (RN). O jogo vale pelas oitavas-de-final do torneio, que garante ao vencedor uma vaga na Copa Libertadores de América em 2006.