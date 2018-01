Eurico confirma rescisão de Anderson Martins e renovação com Ramon no Vasco

Em meio ao longo pronunciamento sobre o atual momento político do Vasco, o presidente Eurico Miranda também falou nesta terça-feira sobre a situação de alguns nomes do elenco. E o dirigente confirmou que chegou a um acordo para rescindir o contrato do zagueiro Anderson Martins.

O jogador de 30 anos tinha vínculo com o Vasco até 2020, mas se irritou com algumas situações enfrentadas no clube, principalmente os atrasos de salário. Anderson Martins, então, procurou Eurico, que aceitou liberá-lo, mas colocou uma condição no acordo.

"Ele pediu para sair e eu concordei. Só tem uma cláusula: vou liberar e vai ter multa. Se o Flamengo quiser contratar, vai ter que pagar R$ 10 milhões de reais. Só liberei por causa do salário dele. Anderson Martins tinha salário incompatível com o que o futebol brasileiro pode pagar", explicou o dirigente.

Anderson Martins inclusive já se despediu de companheiros, funcionários e comissão técnica nesta terça-feira. Titular absoluto do Vasco desde sua contratação, em julho, o jogador terminou o Campeonato Brasileiro como um dos destaques da equipe. Ele inclusive já teria sido procurado por clubes de São Paulo.

Mas enquanto alguns nomes deixam o Vasco, outros acertam sua permanência por mais tempo. Se confirmou a saída de Anderson Martins, Eurico Miranda também deu boa notícia à torcida ao revelar que o lateral-esquerdo Ramon assinou renovação contratual com o clube cruzmaltino.

Sem entrar em detalhes, Eurico declarou: "O Ramon é jogador do Vasco e já assinou a renovação". O jogador está em sua segunda passagem pelo clube e também se destacou no Brasileirão, antes de sofrer uma grave lesão no joelho, que deve mantê-lo afastado dos gramados até maio.