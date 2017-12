Eurico dá dura no elenco do Vasco O presidente do Vasco, Eurico Miranda, se reuniu nesta segunda-feira com os jogadores vascaínos para discutir a atual situação de crise do clube. O dirigente não gostou da atitude de alguns atletas, que estão reclamando dos salários atrasados por meio da imprensa ao invés de se dirigirem à diretoria. Eurico também foi pedir explicações sobre a goleada sofrida pelo Vasco para o Bangu, por 4 a 1, domingo, na estréia da equipe no Octogonal decisivo do Campeonato Estadual. Após o jogo, o meia Felipe criticou a diretoria, reclamando dos salários atrasados. O técnico Evaristo de Macedo comentou a derrota, dizendo não acreditar que os jogadores estariam fazendo "corpo mole". Mas deixou claro que há um jogador que não atuará no próximo jogo da equipe, por causa dos salários atrasados.