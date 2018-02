Eurico diz que Fluminense aliciou Leandro Amaral

O que era discórdia virou litígio judicial e moral. O presidente interino do Vasco, Eurico Miranda, acusou a diretoria do Fluminense de aliciamento do atacante Leandro Amaral - que conseguiu liminar na Justiça que o libera do compromisso com o Vasco - e fez graves insinuações sobre o coordenador de futebol tricolor Branco, que trabalhou como coordenador das seleções de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Veja também: Leandro Amaral consegue liminar para deixar o Vasco "O Leandro foi aliciado desde maio pelo Celso Barros (diretor da Unimed, patrocinadora do Tricolor), pelo (técnico) Renato Gaúcho e pelo Branco", apontou Eurico. "O 'Seu' Branco deve ter aprendido a aliciar jogadores quando gerenciava as seleções amadoras da CBF. É só ver quantos garotos desconhecidos foram convocados e vendidos logo depois." Branco, nesta quarta-feira, estava em Assunção, no Paraguai, ao lado do presidente do Fluminense Roberto Horcades, para o sorteio das chaves da Taça Libertadores, e não retornou os contato para comentar esta reportagem. No entanto, O Estado/AE/JT conseguiu falar com o técnico Renato Gaúcho, que não quis falar quando informado do teor das acusações de Eurico. "Não quero comentar nada sobre isso. Não sei direito o que ele disse", declarou Renato. ÉTICA Na entrevista, Eurico lamentou a ‘falta de ética’ entre os dirigentes. "O futebol virou um saco de caranguejos. E eu estou dentro dele. Todo mundo mordendo todo mundo", criticou, dizendo que ainda considera Leandro jogador vascaíno e até o isentando da maior parte de culpa pelo episódio. "Obviamente fizeram uma proposta que mexeu com a cabeça do rapaz. No entanto, o Leandro é crescido e vacinado, deveria saber o que fazer. Desconfio até de que já tenham assinado um pré-contrato", acusou o dirigente, que espera que o caso chegue à Federação Internacional de Futebol (Fifa). A metralhadora de Eurico também disparou contra um (antigo) amigo, o presidente do Fluminense, Roberto Horcades. Eurico se disse magoado e entristecido pela passividade do dirigente no imbróglio. "Todos sabem que gosto muito do Horcades, mas ele jamais poderia ter se omitido dessa forma. E ainda por cima vem falar comigo que não sabia de nada", resmungou o manda-chuva cruzmaltino, que ainda lembrou que o Vasco cedeu sem custos o estádio de São Januário para o Fluminense mandar seus jogos quando o Maracanã esteve indisponível por conta do Pan-Americano. "Em certa época, o Vasco inclusive emprestou dinheiro ao Fluminense." Outro ponto de revolta de Eurico foi a relação do clube das Laranjeiras com a empresa de saúde que o patrocina. "Quando o Vasco contrata alguém, além dos salários, tem de pagar todos os encargos sociais. Já o Fluminense não precisa arcar com nada disso, uma vez que é a patrocinadora que contrata os atletas. Como posso competir com isso?", questionou o presidente vascaíno, que prometeu recorrer a todas as instâncias esportivas e jurídicas para combater o que chamou de "concorrência desleal". CALISTO Em meio ao intenso mal-estar e as acusações, o lateral-esquerdo Calisto, ex-Bahia, foi apresentado como novo reforço do Vasco. "Espero solucionar o problema da posição e conquistar a torcida", disse o jogador, contratado por um ano.