Eurico diz que Juninho fica no Vasco O presidente do Vasco, Eurico Miranda, assegurou que o meia Juninho Paulista ficará no clube por mais um ano. Segundo o dirigente, que retornou nesta terça-feira da Espanha, onde foi negociar o passe do atleta com o Atlético de Madrid, "existem 99% de chances dele permanecer". O passe do jogador foi fixado pela equipe espanhola em US$ 12 milhões.