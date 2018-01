Eurico diz que não quer Marcelinho Depois de desistir da contratação do meia Ramon, a diretoria do Vasco praticamente anulou as esperanças da torcida vascaína de ver o retorno de Marcelinho Carioca ao clube. Perguntando sobre a possibilidade do jogador voltar para São Januário, o presidente Eurico Miranda foi enfático. "Não há nada. Nenhuma reunião agendada. O Vasco não vai fazer loucuras para contratar." E nesta terça-feira o técnico Geninho recebeu uma outra notícia ruim. O volante Da Silva não aceitou a proposta de renovação de contrato e vai voltar para o Madureira, equipe dona dos seus direitos federativos. O jogador, porém, pode se transferir para o futebol do Japão.