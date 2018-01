Eurico é agora um "cidadão comum" O dia sonhado pelos inimigos do presidente do Vasco, Eurico Miranda, finalmente chegou com o fim de seu mandato e a conseqüente perda de sua imunidade parlamentar, hoje, em Brasília. No entanto, o dirigente disse estar tranqüilo e ciente de que tudo não passa de uma campanha para "derrubá-lo". "Dizem que não era processado por causa da imunidade parlamentar. Isso é besteira. Os inquéritos sempre estiveram em andamento e agora vão sair do Supremo Tribunal Federal e vão para a Justiça comum", disse Miranda. "E não são processos, são inquéritos, que nada provaram." Segundo informações do STF, existem atualmente dez inquéritos tramitando contra o presidente do Vasco. Esses casos deverão ser remetidos ainda em fevereiro para a Justiça de 1ª Instância, que será a partir de agora o foro para julgamento das ações contra o dirigente, hoje um cidadão comum. Em quatro dos inquéritos existentes Eurico Miranda é suspeito de cometer crimes contra a honra. Um deles investiga uma queixa da multinacional Parmalat. Em entrevista a emissoras de rádio, o ex-deputado teria dito que recebera uma denúncia "de uma pessoa do Santos de que haveria um esquema da Parmalat de (R$) 300 mil, para beneficiar o Palmeiras". Esse esquema envolveria o suborno de árbitros de futebol. "Os inquéritos nunca pararam de andar e sempre seguiram os caminhos judiciais", argumentou o presidente do Vasco. "Não cometi crime nenhum e, tendo ou não a imunidade parlamentar, tudo vai ser da mesma maneira. Eles vão investigar e vou me defender." O ex-parlamentar também foi alvo de queixas por crimes de injúria e difamação. Além dos supostos crimes contra a honra, no STF há inquéritos nos quais Eurico Miranda é suspeito de praticar crimes contra o patrimônio, contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária. Em outro inquérito, o ex-deputado é investigado por suposto crime de lesão corporal contra 139 torcedores que se feriram com a queda do alambrado do Estádio São Januário. O fato que originou a abertura do inquérito ocorreu em dezembro de 2000, na final da Copa João Havelange, disputada pelo Vasco e pelo São Caetano. "Tudo não passa de uma campanha feita por alguns órgãos de imprensa para me desmoralizar", atacou Miranda. "Como ninguém provou nada contra mim, ficam tentando se justificar inventando coisas e publicando notícias erradas." Apesar de ter sido rejeitado pelos torcedores vascaínos, Miranda cogitou a possibilidade de voltar a concorrer ao cargo de deputado federal, apesar da fraca votação nas últimas eleições - cerca de 25 mil votos. Frisou que, se o clube necessitar, voltará para defender os interesses da equipe carioca. "Meu mandato foi para defender os interesses do Vasco e, conseqüentemente, do esporte brasileiro", resumiu Miranda. "Nunca pedi nada, não indiquei ninguém para cargos ou empreguei parentes, não tenho o que temer." Mas engana-se quem pensa que, mesmo sem o cargo de deputado federal, Miranda abandonará o Congresso Nacional. Ele garantiu que, como presidente do Vasco, terá ainda mais facilidade para transitar entre os parlamentares. Afirmou deixar muitos "amigos", que não se negarão a ajudá-lo quando for preciso. Para Miranda, a vida agora volta a ser o Vasco e suas empresas. O dirigente afirmou estar disposto a lutar ainda mais pelos interesses do clube, porque terá mais tempo para se dedicar à função. "Tentaram me derrubar e não conseguiram", acusou Miranda, referindo-se a determinados veículos de imprensa. "Podem procurar e tentar provar alguma coisa que não vão conseguir, porque estou limpo." Uma das novas causas a que o ex-parlamentar vai se dedicar é o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Governo Federal, com o objetivo de beneficiar os clubes brasileiros. O dirigente pretende conseguir uma nova renegociação para a dívida das agremiações. "Vou trabalhar por isso. O problema do esporte no Brasil é que os clubes são fracos financeiramente", analisou. "As políticas elaboradas não beneficiam as equipes. Vou usar meu prestígio para isso." Hoje, o presidente do Vasco passou a tarde em Brasília, recolhendo suas coisas do gabinete. Despediu-se de parlamentares, amigos e servidores e depois retornou para o Rio. Agora, Miranda vai esperar pelo julgamento da Justiça, já que dos vascaínos obteve a reprovação nas urnas. Apesar da aparente tranqüilidade, precisará de muita torcida para não ser indiciado e condenado.