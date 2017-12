Eurico é contra rebaixamento de 4 em 2004 O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse nesta quarta-feira que vai fazer de tudo para mudar a proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que determina o rebaixamento de quatro clubes no Campeonato Brasileiro de 2004. O dirigente disse que poderá até entrar com ação na Justiça comum para defender "seus direitos". Eurico também voltou a dizer que o Vasco terá um time bem melhor no próximo ano, embora tenha assegurado que a base da péssima campanha de 2003 será mantida. Sobre novas contratações, afirmou que somente quem se adequar à realidade financeira do clube poderá vestir a camisa vascaína. Segundo o presidente, o Vasco está empenhado em conseguir patrocinadores.