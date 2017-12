Eurico é reeleito presidente do Vasco Eurico Miranda foi reeleito, na madrugada desta quarta-feira, presidente do Vasco para o próximo triênio (2004/05/06). Ele derrotou nas eleições, em São Januário, o candidato da oposição Roberto Dinamite, ex-jogador do clube, por uma diferença de 111 votos: 1.474 a 1.363. Os associados do clube tiveram direito ao voto. Roberto dominou a votação até a terceira urna - de um total de cinco -, quando liderava com 927 votos, contra 886 do candidato da situação. "Espero que esta numerosa votação sirva para que eu possa vencer em uma eleição futura", afirmou o eterno ídolo vascaíno. Eurico não deu declarações à imprensa. Em janeiro, 120 conselheiros da chapa de Eurico, 30 da de Roberto e outros 150 conselheiros natos do clube vão eleger, oficialmente, o novo presidente do Vasco.