Eurico e Vasco fora do Clube dos 13 Agora é oficial. Eurico Miranda e o Vasco da Gama estão fora do Clube dos 13. Em dezembro, já havia anunciado que tomaria essa atitude, mas só agora foi levada adiante. O pedido de desligamento partiu do próprio dirigente, que enviou carta ao presidente da entidade, Fábio Koff, na qual justifica a saída alegando que se prende a "inúmeras irregularidades" por ele apontadas e que "não sofreram a menor interferência e consideração da direção." Na carta, entregue besta segunda-feira na reunião da entidade, em Campinas, Eurico, que exercia o cargo de segundo vice-presidente, não cita o nome de Koff, a quem se refere só como "Sr. Presidente". O documento também comunica ao Clube dos 13 "que ninguém e nenhuma empresa, a que título for, tem poderes ou direitos de responder, negociar ou receber qualquer título de valor" em nome do Vasco. Mas adverte que o "presidente ou outro diretor" representará o clube nas negociações de "divisões de cotas ou similares" dos eventos que contem com sua participação.