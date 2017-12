Eurico explica cheque da Conmebol O presidente do Vasco, Eurico Miranda, compareceu nesta terça-feira na Delegacia de Prevenção e Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz) para depor sobre o destino de um cheque no valor de US$ 110 mil, emitido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, em favor do time de São Januário, e que não foi contabilizado no clube. O depoimento faz parte do inquérito instaurado dia 5 de maio para apurar possíveis crimes contra a ordem financeira. Eurico alegou já ter prestado todas as informações pertinentes a tal operação ao Banco Central e que não cometera nenhuma irregularidade. O dirigente também está sendo investigado em outros três inquéritos policiais na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Dois são no próprio Delefaz enquanto o outro é na Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais (Delecoe).