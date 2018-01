Eurico garante a permanência de Dário O presidente Eurico Miranda garantiu nesta segunda-feira que o técnico Dário Lourenço não será demitido do Vasco, apesar da fraca performance do time no Campeonato Brasileiro - no sábado, foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 2. Segundo o dirigente, o treinador não teve culpa na última derrota. Por sua vez, Dário Lourenço criticou o desempenho dos jogadores e exigiu uma reação. Bastante irritado na entrevista coletiva desta segunda-feira, o treinador deixou claro que vai fazer várias mudanças para o jogo com o Cruzeiro, domingo, em Belo Horizonte. "Está mais do que na hora de o Vasco reagir na competição", avisou.