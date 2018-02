Eurico garante: Fábio não sai do Vasco O presidente do Vasco, Eurico Miranda, declarou nesta terça-feira que o goleiro Fábio não deve ser negociado com o Benfica, após a disputa da Copa América, no Peru. O dirigente lembrou que o atleta tem de cumprir o contrato com o clube de São Januário até o fim de 2006 e, em seguida, admitiu que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial do time português. "Não quero que o Fábio saia do Vasco e digo mais: ele jogará aqui após a Copa América. Eu afirmo isso", declarou Eurico Miranda. Para o confronto de sábado, contra o Figueirense, fora de casa, o técnico Geninho vai optar pela escalação de Muriqui ao lado de Valdir no ataque. Com isso, Alex Alves vai ocupar o banco de reservas ou continuará fora da equipe para aprimorar o condicionamento físico.