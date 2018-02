Eurico garante que Vasco não venderá Morais para o Boca O presidente Vasco, Eurico Mirando, afirmou nesta terça-feira que o meia Morais, um dos principais nomes da equipe, não será negociado com o Boca Juniors. A multa contratual do jogador, de 22 anos, está avaliada em cerca de R$ 30 milhões. "O noticiário sobre a venda de Morais não é verdadeiro. Em hipótese alguma a dita negociação ocorrerá", garantiu Eurico. Na última segunda, o vice presidente de futebol do Vasco, José Luís Moreira, havia revelado que o clube aceitaria vender o jogador caso a proposta fosse satisfatória. O próprio Morais havia admitido que ficou seduzido pela oferta, principalmente porque o Boca está na Libertadores. A indicação do meia foi feita pelo técnico Miguel Russo, que busca um jogador habilidoso para armar o ataque do time, que tem Palácio e Palermo. Apesar da negativa de Eurico, o presidente do Boca, Mauricio Macri, contou que pretende enviar uma proposta oficial. "Vamos esperar uma resposta do jogador. Se for positiva, não mediremos esforços para trazê-lo. Tudo isso está sendo analisado pelos nossos dirigentes."