Eurico garante: Romário não sai do Vasco O presidente do Vasco, Eurico Miranda, garantiu que Romário continuará no clube por pelo menos mais um ano e que encerrará a carreira pela equipe de São Januário. "Ele jogará toda a temporada de 2006 pelo Vasco. O Campeonato Carioca e o Brasileiro. E depois, a decisão é somente dele se deve continuar ou não." A declaração de Eurico foi dada depois que ele soube de rumores de que pelo menos três clubes estariam interessados em contar com Romário na próxima temporada. "O Romário não sai do Vasco." O atacante está passando férias com a família na Bahia e só retomará as atividades no Vasco na primeira quinzena de janeiro. A reapresentação do grupo está prevista para dia 2, mas Romário pode voltar quando estiver disposto.