Eurico lança candidatura à reeleição O atual presidente do Vasco, Eurico Miranda, lançou oficialmente nesta segunda-feira sua candidatura à reeleição do clube. O dirigente vai concorrer contra o ex-jogador e ídolo vascaíno Roberto Dinamite. Com relação ao time, o técnico Mauro Galvão está cogitando voltar ao esquema com três atacantes na partida contra o Juventude, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o atacante Edmundo, que retorna à equipe após cumprir suspensão, disse que o Vasco sentiu sua ausência na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1. "Como tenho mais experiência, posso orientar o time e ajudar a levar perigo à área adversária", afirmou o jogador. Apesar de o próximo jogo ser contra o Juventude, Edmundo revelou que já está pensando no clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã.